Разработчик «Новичка» принёс извинения Алексею Навальному

https://static.news.ru/photo/865e8d36-fb06-11ea-a2d9-fa163e074e61_660.jpg Вил Мирзаянов Фото: Vil Mirzayanov/facebook.com

Химик и один из разработчиков боевого отравляющего вещества Вил Мирзаянов извинился перед российским оппозиционером Алексеем Навальным. Он заявил, что описываемые Навальным симптомы похожи на симптомы отравления «Новичком».

Мирзаянов рассказал, что в 1993 году он лично общался с пережившим отравление «Новичком» человеком, который рассказал ему о своих симптомах. По словам химика, они схожи с теми, о которых Навальный рассказал в соцсети. Например, затруднения оппозиционера при попытке написать слова связаны с проблемами передачи сигналов от мозга к органам, так как молекулы «Новичка» препятствуют расщеплению белка, отвечающего за передачу таких сигналов, заявил разработчик в эфире «Дождя».

Похожи все симптомы. Он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но, в конечном счете, он должен быть здоров, — поделился мнением Мирзаянов.

Также проживающий с с 1995 года в США химик поведал, что всю свою жизнь после разработки «Новичка» он посвятил борьбе против применения боевых ядов.

Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества, которым он отравился, — сказал он.

Навальному стало плохо в выполнявшем рейс из Томска в Москву самолёте. Он был госпитализирован в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».

Как писал NEWS.ru ранее, Навальный, который, по одной из версий, был отравлен, на своей странице в социальной сети рассказал, как проходит процесс восстановления. По его словам, реабилитация после произошедшего — это ясная, но неблизкая дорога. До недавнего времени оппозиционер не узнавал людей и не мог говорить. Доктор каждое утро приходил к нему в палату, приносил доску и просил придумать слово, которое можно было бы на ней написать