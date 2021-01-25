Разработчик «Новичка» намерен выпускать лекарство от коронавируса

https://static.news.ru/photo/4de32374-5f81-11eb-8b33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Ринк — один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» — планирует выпустить противовирусное и иммуномодулирующее средство «Иммофон». По его словам, оно способно бороться с COVID-19 и некоторыми другими вирусными заболеваниями.

Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм, который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19, — заявил Ринк в беседе с РИА Новости.

Лекарство основано на препарате «Диуцифон», который в 1967 году был синтезирован в СССР. В новом средстве устранён основной недостаток той разработки — плохое растворение в воде и плазме крови. В «Иммофоне» соединены иностранное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила, которые активизируют обмен веществ в тканях и стимулируют процесс регенерации, пояснил Ринк.

Он отметил, что препарат уже тестировался на почти 700 пожилых пациентах-добровольцах и не зафиксировано ни одной тяжёлой стадии, ни одной смерти после заражения коронавирусом.

Разработчик «Новичка» также уточнил, что сейчас ведётся производство опытных партий препарата, одна доза которого будет стоить примерно 1 тысячу рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что существует несколько групп россиян, которые сильно рискуют, отказываясь вакцинироваться от COVID-19. Об этом заявила врач и телеведущая Елена Малышева. По её словам, на необходимость вакцинироваться указывают такие факторы, как возраст старше 65 лет, ожирение, хронические болезни почек, лёгких, онкологические заболевания (не в острой фазе) и сердечно-сосудистые.