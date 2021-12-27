Препарат «Авифавир» назвали эффективным против «дельты» и «омикрона»

Разработчик «Авифавира» заявил о его эффективности против «дельты» и «омикрона».

Российский препарат от коронавируса «Авифaвир» эффективен против штаммов «дельта» и «омикрон», говорится в сообщении группы компаний «Химрaр», которая является разработчиком лекарства, передаёт РИА Новости. Отмечается, что препарат полностью блокирует вирус в организме человека.

Группа компаний «Химрар», разработчик российского препарата против коронавируса «Авифавир» (МНН: фавипиравир), объявляет о его эффективности против различных штаммов SARS-CoV-2, в том числе «дельта» и «омикрон». «Авифавир» воздействует на генетически высококонсервативные системы репликации РНК-вирусов (RdRp), не подверженные мутациям, причём сразу по трём взаимодополняющим механизмам, в результате полностью блокируя вирусную инфекцию, — говорится в сообщении.

Кроме того, вирус неспособен формировать резистентность к фaвипиравиру даже при его длительном воздействии на инфицированные клетки, что подтверждается клиническими исследованиями. Метаанализ 23 исследований фaвипиравира в терапии коронавируса демонстрирует улучшение состояния на 47% при условии применения на ранней стадии заболевания, отметили в «Химрaре».

Ранее сообщалось, что в России зарегистрирован первый инъекционный препарат для лечения COVID-19 — «Арепливир». Лекарство включено в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, также разрешено его амбулаторное применение.

В настоящее время одобрение Минздрава для лечения коронавирусной инфекции получили четыре отечественных препарата. Это «Авифавир», «Коронавир», «Арепливир» и «Илсира». Последнее лекарство рекомендовали использовать при лечении пациентов с тяжёлой формой COVID-19.