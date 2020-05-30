Разработанную «Вектором» вакцину от COVID-19 можно будет закапать в нос

https://static.news.ru/photo/583b40e2-a256-11ea-8309-fa163e074e61_660.jpg Фото: mrp/Global Look Press

В Новосибирском центре «Вектор», который занимается разработкой вакцины от коронавируса, заявили, что вакцину от COVID-19 можно будет закапать в нос. Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.

Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идёт по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос, — приводит его слова ТАСС.

По его словам, сейчас препараты проходят доклиническое исследование на предмет эффективности и безвредности. Животные, на которых испытывали вакцину от коронавируса, перенесли её хорошо. Никаких нежелательных реакций не зафиксировано, отметил Максютов.

Директор центра уточнил, что добровольцами для испытания вакцины не могут быть люди, переболевшие COVID-19.

Как ранее передавал NEWS.ru, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн прокомментировал сообщения, что Россия испытала вакцину от коронавируса на людях. По его словам, такие испытания являются обычным делом, между тем сам препарат находится на стадии доработки.