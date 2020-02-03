https://static.news.ru/photo/8fb3637e-4680-11ea-8317-fa163e074e61_660.jpg Зиновий Коган Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР) раввин Зиновий Коган солидарен с главой РПЦ патриархом Кириллом и предложил свою формулировку преамбулы в Основной закон с упоминанием о боге.

Поддерживаю его святейшество патриарха, чтобы там появились слова «благослови и сохрани бог Россию», — цитирует раввина РИА Новости.

Коган в ходе круглого стола в МИА «Россия сегодня» отметил, что путь к гармонии в межрелигиозных и межнациональных отношениях лежит в образовании, воспитании и патриотизме, который заключается в «любви к семье и родной земле». Именно это, пояснил раввин, и позволит людям «видеть друг в друге образ творца».

Во время дискуссии председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов в свою очередь предложил закрепить в преамбуле Конституции вклад традиционных религий в «исторический, патриотический и нравственный фундамент России».

Предлагаем рассмотреть возможность закрепить в преамбуле к Основному закону вклад традиционных религий в исторический, патриотический и нравственный фундамент РФ, — заявил Крганов.

Ранее с идеей добавить в преамбулу Конституции упоминание о создателе выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. При этом глава РПЦ пояснил, что речь идёт не только о православных, но и о других россиянах, представляющих иные религиозные конфессии. Патриарх Кирилл также напомнил, что в российском гимне есть строчки «богом хранимая родная страна», и задался вопросом, почему тогда упоминание бога не может быть в Конституции.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рабочая группа рассматривает все предложения по поправкам в Конституцию, в том числе упоминание бога.