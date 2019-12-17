https://static.news.ru/photo/680d95f4-20df-11ea-9f63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский парламент в первом чтении одобрил проект закона о передаче дел, связанных с распространением и оборотом порнографических материалов, следователям из МВД. Сейчас такие разбирательства относятся к ведению прокуратуры.

Разработчики инициативы считают, что существующие нормы фактически исключают возможность раскрытия подобных преступлений по горячим следам. В пояснительных материалах говорится, что с 2015 по 2018 годы на 22,7% возросло количество зарегистрированных правонарушений, связанных с распространением порнографии, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что папа римский Франциск отменил особый режим «папской секретности» с расследования преступлений, связанных с педофилией и насилием над несовершеннолетними. Вместе с тем подобные расследования должны вестись с соблюдением «безопасности, цельности и конфиденциальности» информации, сказано в сообщении Святого престола.