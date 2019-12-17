https://static.news.ru/photo/e2377510-20d1-11ea-bc48-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Папа римский Франциск отменил особый режим «папской секретности» с расследования преступлений, связанных с педофилией и насилием над несовершеннолетними. Вместе с тем подобные расследования должны вестись с соблюдением «безопасности, цельности и конфиденциальности» информации, сказано в сообщении Святого престола.

Одновременно с этим понтифик установил новый возрастной порог для жертв распространения порноматериалов священниками. Он внёс изменения в «Нормы о более тяжёлых преступлениях» от 2001 года, которые содержат позицию Католической церкви по преступлениям сексуального характера в отношении детей, передаёт РИА Новости.

В новой редакции сказано, что в ведении Конгрегации доктрины веры (бывшая Святая инквизиция) находятся «тяжкие преступления против нравов». Среди них — приобретение, хранение и распространение священнослужителями порнографических материалов с несовершеннолетними в возрасте до 18 лет «в целях сексуального удовлетворения любыми средствами и при использовании любой технологии».

В предыдущей редакции документа, которая была утверждена в 2010 году, верхний возрастной порог, с которого Ватикан признавал порнографию детской, составлял 14 лет.

Проблема сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в лоне Римско-католической церкви стала предметом особого внимания понтифика. В июне 2016 года он упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. В августе 2018 года он обнародовал «Послание народу Божию», в котором призвал представителей духовенства к покаянию и искоренению из жизни церкви этого позорного явления.

В ноябре, как писал NEWS.ru, участники Конференции французских епископов постановили выплатить денежные компенсации жертвам католических священников-педофилов. Это первая подобная мера в истории духовенства республики. Размер суммы определят в апреле 2020 года.