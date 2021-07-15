Расследование: сибирские леса незаконно уничтожались для нужд IKEA

Иркутский политик Евгений Бакуров продавал шведской компании IKEA древесину, добытую обманным путём, утверждают журналисты, посвятившие этой теме специальное расследование. Об этом сообщает «Проект».

Иркутская область — российская столица лесозаготовки и незаконных санитарных рубок. Главный по санитарным рубкам в регионе — депутат заксобрания, бизнесмен из Братска Евгений Бакуров, — указано в тексте расследования.

По утверждению авторов материала, афера с санитарными вырубками устроена так, что вместо больных деревьев уничтожаются здоровые. Эта проблема в Иркутской области существует с 2010-х: процент нарушений повышался, пока в других регионах падал. И добытая таким путём древесина, по мнению журналистов, продавалась IKEA около шести лет.

Сертифицирующая компания «Лесная сертификация» нарушений не выявила. На данный момент IKEA закупку сырья приостановила.

Ранее сообщалось, что в России запущен проект по цифровизации леса с помощью штрих-кодов и индивидуальных номеров. Маркировка спиленных деревьев поможет бороться с незаконной вырубкой.