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Расследование: сибирские леса незаконно уничтожались для нужд IKEA

13:14, 15 июля 2021
Фото: unsplash.com
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Иркутский политик Евгений Бакуров продавал шведской компании IKEA древесину, добытую обманным путём, утверждают журналисты, посвятившие этой теме специальное расследование. Об этом сообщает «Проект».

Иркутская область — российская столица лесозаготовки и незаконных санитарных рубок. Главный по санитарным рубкам в регионе — депутат заксобрания, бизнесмен из Братска Евгений Бакуров, — указано в тексте расследования.

По утверждению авторов материала, афера с санитарными вырубками устроена так, что вместо больных деревьев уничтожаются здоровые. Эта проблема в Иркутской области существует с 2010-х: процент нарушений повышался, пока в других регионах падал. И добытая таким путём древесина, по мнению журналистов, продавалась IKEA около шести лет.

Сертифицирующая компания «Лесная сертификация» нарушений не выявила. На данный момент IKEA закупку сырья приостановила.

Ранее сообщалось, что в России запущен проект по цифровизации леса с помощью штрих-кодов и индивидуальных номеров. Маркировка спиленных деревьев поможет бороться с незаконной вырубкой.

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