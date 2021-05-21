Гибель рабочих на очистных сооружениях расследуют в Москве

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать расследование гибели рабочих на очистных сооружениях в Таганроге в Главное следственное управление СК. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства, — говорится в сообщении.

СК уже возбудил дело о нарушении требований безопасности, которое повлекло смерть людей (ч.2 статьи 217 УК). В ведомстве также добавляют, что на место происшествия выехали специалисты криминалистического центра СК.

Трагедия произошла в посёлке Дмитриадовка в Ростовской области. На данный момент известно о десяти погибших, ещё пятеро в реанимации. Причиной смерти рабочих называют отравление метаном. В администрации Таганрога заявили, что на место случившегося выехали экстренные службы и местные чиновники.