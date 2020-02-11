https://static.news.ru/photo/45af23d4-4cdf-11ea-9896-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Сергей Афанасьев рассказал, какие последствия может повлечь поступок медбрата пермской больницы Сергея Калинина, признавшегося в написании постов об убийстве 10 пациентов. Юрист предположил, что медик будет уволен, даже если его признание не найдёт подтверждения.

Я думаю, что, конечно, он будет как минимум уволен в связи с утратой доверия и несоответствием занимаемой должности. Даже если он написал это в состоянии алкогольного опьянения, это не освобождает его от ответственности. В любом состоянии он работник медицинской организации, государственный, муниципальный служащий, — приводит мнение адвоката РЕН ТВ.

Представители больницы заявили, что проверили истории болезней, патологоанатомические эпикризы и записи врачей по всем пациентам, скончавшимся за время работы Калинина в лечебном учреждении. Признаков насильственной смерти во всех случаях выявлено не было. Инцидент продолжают расследовать правоохранительные органы.

Ранее на анонимном имиджборде «Двач» один из пользователей рассказал, что работает в больнице и признался в убийстве 10 пожилых пациентов путём отключения их от аппарата искусственной вентиляции лёгких. В доказательство своих слов пользователь выложил фото медицинской формы и бейдж с именем, отчеством и должностью — Сергей Владимирович, медицинский брат-анестезиолог (фамилия на снимке была закрыта).

Как сообщал NEWS.ru, этих данных пользователям «Двача» хватило, чтобы установить личность медбрата и лечебное учреждение, где он работает. Мужчина признался, что действительно является автором постов об убийстве пациентов, однако заявил, что писал это, будучи пьяным, а всё написанное является плодом его воображения.