Огород рванул джунглями — помогло это копеечное средство! Делаем сами

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Хочется, чтобы растения росли быстрее и крепче? Необязательно покупать дорогую химию — отличный стимулятор роста можно легко сделать дома. Всего пару натуральных ингредиентов, и ваши зеленые любимцы скажут спасибо.

Самый простой и действенный вариант — дрожжевой стимулятор. Растворите 10 г сухих дрожжей и 1 ст. ложку сахара в 1 литре теплой воды. Оставьте на 2 часа в тепле, затем разбавьте концентрат в пропорции 1:5 и полейте растения у корня.

Дрожжи активируют почвенные микроорганизмы и способствуют наращиванию корневой системы. Особенно полезно использовать такой раствор для томатов, перца, капусты и цветов.

Повторяйте подкормку 1 раз в 2–3 недели — эффект заметен уже после первой обработки.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.