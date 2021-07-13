Раскрыты подробности отравления детей в аквапарке Казани

Мать ребёнка, отравившегося 12 июля в казанском аквапарке, рассказала «360» подробности происшествия.

По словам женщины, она была в аквапарке вместе с сыном. В какой-то момент мальчик пошёл кататься с горок, а она осталась лежать около бассейна. Через некоторое время она услышала его крики. Она решила, что ребёнок ударился, однако, по словам другой женщины, он что-то вдохнул и у него начались проблемы с дыханием.

Он был в плохом состоянии, просто сидел и кричал от боли, — рассказала женщина.

Ребёнка немедленно отвели в медпункт, где ему вызвали скорую. Прибывшие медики сразу же определили мальчика в реанимацию. В настоящее время его состояние пришло в норму, он может сам дышать и разговаривать.

Всего в тот день в аквапарке отравились пятеро детей и один взрослый. В Казани oрганизована прокурорская проверка. Обстоятельства инцидента выясняются.