Раскрыто, переведут ли лидера «Хади Такташ» в другую ИК по просьбе жены Юрист Русяев: Галиакберова могут перевести в другую ИК в случае тяжелой болезни

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Экс-лидера ОПГ «Хади Такташ» Радика Галиакберова могут перевести в другую исправительную колонию при наличии серьезных проблем со здоровьем, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он отметил, что в этом случае бывший главарь ОПГ должен нуждаться в специализированном уходе, недоступном в нынешнем месте лишения свободы — ИК «Полярная сова».

В соответствии с ч. 2 ст. 81 УИК РФ перевод осуждённого из одного исправительного учреждения в другое того же вида возможен в случае болезни осужденного либо для обеспечения его личной безопасности, при реорганизации или ликвидации исправительного учреждения, а также при иных исключительных обстоятельствах, именно препятствующих его дальнейшему нахождению в данном учреждении. Финансовые затруднения или проблемы со здоровьем родственников к таким основаниям не относятся и не могут служить причиной для перевода, — добавил Русяев.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент возможности для перевода Галиакберова в Мордовию нет. Перспектива изменения этой ситуации появится только в случае возникновения новых фактов, считает Русяев.

На данный момент возможности для перевода Радика Галиакберова в Мордовию нет. Перспектива изменения этой ситуации появится только в случае возникновения новых фактов, связанных, например, с тяжёлым заболеванием самого заключённого или с необходимостью оказания ему специализированной медицинской помощи, которую невозможно организовать в месте его нынешнего содержания, — подытожил Русяев.

Ранее супруга лидера организованной преступной группировки «Хади Такташ» Радика Галиакберова по кличке Раджа, приговоренного к пожизненному сроку в 2002 году, потребовала перевести его в другую колонию. Она хочет, чтобы ее муж находился поближе к дому. В настоящее время Галиакберов отбывает наказание в колонии № 18 «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.