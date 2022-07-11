Раскрыта причина сильных ливней в России Вильфанд назвал причину сильных ливней в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил «Известиям», что при жаркой и тёплой температуре воздуха происходят перемещения воздушных масс, из-за которых происходит конденсация водяных паров и впоследствии образование ливней. Эксперт при этом добавил, что такие дожди имеют продолжительность не более часа. Несмотря на это, по словам метеоролога, на землю выпадает большое количество воды.

Летом, когда погода очень жаркая, когда подстилающая поверхность нагревается, возникают условия перемещения тёплых и насыщенных влагой воздушных масс по вертикали вверх. Очень быстро происходят конденсация водяных паров и условия, способствующие возникновению кратковременных интенсивных ливней, — рассказал Вильфанд.

Специалист напомнил, что при таких ливнях скорость ветра в отдельных случаях может достигать 25 м/с, что может привести к падению деревьев и различных конструкций.

Врач-терапевт «Инвитро-Воронеж» Светлана Куприна ранее заявила, что затяжные дожди и повышенная влажность могут негативно сказаться на состоянии организма, привести к снижению работоспособности и утомляемости. По словам эксперта, влажность и высокая температура затрудняют теплообмен между организмом человека и окружающей средой из-за уменьшения испарения пота с поверхности кожи. Она добавила, что из-за низкого атмосферного давления воздух во время дождя содержит меньше кислорода.