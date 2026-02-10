Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 02:43

Раскрыт факт о пособнице покушения на генерала Алексеева

Владимир Алексеев Владимир Алексеев Фото: МО РФ
Пособница преступника, стрелявшего в генерала Владимира Алексеева, Зинаида Серебрицкая, не отличалась проукраинскими взглядами, сообщил РИА Новости один из жителей села Хорошее в ЛНР. Он предположил, что женщину могли соблазнить деньгами.

Сейчас мало верится, что она такая. По взглядам она была — абы где-нибудь заработать денег. Не было у нее никаких супер-взглядов (проукраинских — NEWS.ru.) вообще, — сказал местный житель.

Покушение на генерала произошло утром 6 февраля, когда он выходил из своей квартиры на 24-м этаже дома на Волоколамском шоссе. Нападавший, который, по предварительным данным, караулил его на лестничной клетке этажом выше, произвел три выстрела в спину Алексеева. После этого киллер скрылся с места преступления. Состояние пострадавшего характеризуется как стабильное.

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала фотографию Зинаиды Серебрицкой. По данным ведомства, она улетела в Стамбул за день до преступления. До этого стало известно, что украинка сменила фамилию при получении российского гражданства и стала Серебрицкой. По информации источников, в декабре 2025 года 54-летняя женщина заселилась в дом, где проживает Алексеев.

