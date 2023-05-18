Раскрыт единственный доказанный способ борьбы со старением Гериатр Новоселов назвал гипоксические тренировки единственным доказанным способом борьбы со старением

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Единственным доказанным способом борьбы со старением являются гипоксические тренировки, считает председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. Ломоносова Валерий Новоселов. Гериатр рассказал «Газете.Ru», что у пожилых людей наблюдается недостаток молекул, которые играют важную роль в обмене энергией в клетках, из-за чего ухудшаются уровни кислородного гомеостаза. По его словам, тренировки с молодости помогают организму перестроиться к нехватке кислорода в старости.

Это чуть ли не единственный внятный метод геропрофилактики. В отличие от всяких БАД и лекарств. <...> Метод гипоксических тренировок сейчас применяют все биохакеры мира, особенно американские бизнесмены, так как он не имеет побочных эффектов и при этом научно обоснован, — пояснил Новоселов.

По его словам, гипоксические тренировки представляют собой воздействие на организм кислородным голоданием. Гериатр уточнил, что при выполнении упражнений в течение длительного времени в активности генов под воздействием среды происходят изменения. Новоселов отметил, что эти изменения не передаются по наследству. Он также уверен, что метод должен войти в реабилитацию военнослужащих с ПТСР.

Врач-гериатр Юрий Конев ранее объяснил, что продолжительность жизни каждого человека определяется в первую очередь генетической предрасположенностью. По его словам, она имеет гендерную выраженность. Врач уточнил, что если в роду были долгожители женского пола, то и вероятность прожить дольше появляется у женщин следующих поколений в этой семье.