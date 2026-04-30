30 апреля 2026 в 08:30

Раскрыл всю прелесть рисовой бумаги — готовлю ленивые рулетики с тягучим сыром

Фото: D-NEWS.ru
Рисовая бумага — это волшебный ингредиент, способный превратить самые простые начинки в изысканную закуску. Всего несколько секунд в воде — и из хрупкого листа она становится пластичной основой для рулетиков.

Что понадобится

Листы рисовой бумаги (диаметр — 22 см) — 8–10 шт., сырокопченая колбаса (салями) — 150 г, сыр моцарелла — 200 г, растительное масло для жарки — 200–300 мл, соус томатный для подачи — по вкусу.

Как готовлю

Сыр натираю на крупной терке, колбасу нарезаю тонкими ломтиками. В широкой миске подогреваю питьевую воду до теплого состояния. Каждый лист рисовой бумаги по очереди опускаю в воду на 5–7 секунд, пока он не станет мягким и пластичным, затем выкладываю на рабочую поверхность.

На нижнюю треть листа кладу 2-3 ломтика колбасы, сверху посыпаю щедрой горстью тертой моцареллы. Края бумаги с боков аккуратно подворачиваю внутрь и сворачиваю плотный рулет. Готовые трубочки выкладываю на разделочную доску швом вниз.

В сковороде с высокими бортами или сотейнике разогреваю растительное масло слоем около 1 см. Обжариваю рулетики порциями на среднем огне по 1,5–2 минуты с каждой стороны до равномерного золотистого цвета и хрустящей корочки.

Готовые трубочки выкладываю на решетку или бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подаю закуску немедленно, горячей, с томатным соусом для макания.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

