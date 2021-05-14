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«Радио Свобода» сообщило о блокировке счетов московского бюро

00:32, 15 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

О блокировке банковских счетов своего московского филиала после возбуждения в его отношении исполнительных производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента сообщило «Радио Свобода».

Ранее в московское бюро приходили судебные приставы, которые провели в помещении около двух часов, интересовались вопросами инвентаризации оборудования и никак не препятствовали работе. В дальнейшем московскому офису радиостанции вручили уведомление о возбуждении исполнительного производства по судебным решениям в отношении ООО «РСЕ/РС».

Также ООО «РСЕ/РС» было направлено постановление об аресте банковских счетов организации.

В апреле в Роскомнадзоре сообщили о 390 протоколах, составленных в отношении «Радио Свобода» из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента. Общая сумма штрафа составила 71,4 миллиона.

По закону «О средствах массовой информации» материалы зарубежных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой.

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