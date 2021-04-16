«Радио Свобода» оштрафуют на 79 млн за отсутствие маркировки иноагента

https://static.news.ru/photo/87bfc814-9eb4-11eb-ab82-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/svobodaradio

Признанная в России СМИ-иноагентом «Радио Свобода» будет оштрафована более чем на 79 млн рублей за отсутствие соответствующей маркировки. Об этом в пятницу, 16 апреля, в разговоре с журналистами сообщили представители Роскомнадзора.

Сотрудники пресс-службы подчеркнули, что в отношении «РСЕ/РС» и его генерального директора было составлено 390 протоколов. Каждый из них сообщал об административном правонарушении за неисполнение законных требований о маркировке СМИ-иноагента.

Суд рассмотрел 288 протоколов и вынес постановления о привлечении к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 79,2 млн рублей. В силу вступило 40 постановлений, общая сумма штрафов по ним составляет 11 млн рублей. Ни один штраф ещё не оплачен, — цитирует ТАСС сообщение от пресс-службы Роскомнадзора.

Накануне в ведомстве составили ещё десять протоколов. На этот раз — за повторное неисполнение законных требований. За указанное нарушение, согласно правовым нормам, должностное лицо заплатит 100 тысяч рублей, а юридическое лицо — миллион.

Как ранее передавал NEWS.ru, социальная сеть TikTok оштрафована на 2,6 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к подросткам выйти на несанкционированную акцию в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

Там уточнили, что поводом для взыскания стала публикация видеоматериала от 24 января.