TikTok оштрафовали за ролики с призывами на протестные акции

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Социальная сеть TikTok оштрафована на 2,6 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к подросткам выйти на несанкционированную акцию в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

Там уточнили, что поводом для взыскания стала публикация видеоматериала от 24 января.

TikTok признали виновным по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации».

Рассмотрение двух аналогичных протоколов в отношении мессенджера Telegram было перенесено на 12 апреля.

По той же статье ранее были направлены в суд по три протокола на Twitter, Facebook и Google. Сервис микроблогов был оштрафован суммарно на 8,9 млн рублей. Рассмотрение дел в отношении двух последних фигурантов состоится 4 мая.

По данным пресс-службы Роскомнадзора в соцсетях с призывами к участию в несанкционированных акциях в январе и феврале выявлено более 2,5 тысячи материалов. При этом в ведомстве признают, что TikTok активнее других иностранных соцсетей удаляет подобные материалы.

Ранее, как писал NEWS.ru, суд в Уфе постановил взыскать с рэпера Алишера Моргенштерна 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав при использовании песни «Владимир Путин — молодец». С таким требованием выступал автор композиции Олег Лихачёв.