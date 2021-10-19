Работодателей Москвы обязали перевести на удалёнку 30% сотрудников

С 25 октября руководители организаций, действующих на территории Москвы, обязаны перевести не меньше 30% сотрудников на удалённый режим работы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своём блоге.

Кроме того, на удалёнку должны перейти все работники старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Исключение сделано только для сотрудников, чьё присутствие на работе критически важно для функционирования организации.

Требование о переходе на удалённую работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, Росатома, Роскосмоса и некоторых других стратегических отраслей, — говорится в сообщении.

Мэрия рекомендует отправлять на удалёнку непривитых сотрудников предпенсионного возраста или тех, кто находится в категории повышенного риска по состоянию здоровья. Соответствующие меры будут действовать до 25 февраля.

Также в этот период москвичи старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны вновь соблюдать домашний режим — по месту постоянного жительства или на садовых участках. При этом московские компании, работающие в сфере услуг, вакцинировать не менее 80% сотрудников.

19 октября зампред правительства Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину с инициативой о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября. В отдельных регионах предлагается прекратить работу с 23 октября.

Премьер Михаил Мишустин поддержал эту инициативу. Он попросил Голикову обобщить все её предложения и доложить о них Путину на совещании 20 октября.

За последние сутки число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло —1015 против 998 днём ранее — и достигло 225 325. Это стало новым рекордом с начала пандемии. В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 73 смерти, в Санкт-Петербурге — 68, в Краснодарском крае — 40.