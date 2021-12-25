Работающие пенсионеры придумали схему, как повысить себе выплаты

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв заявил, что работающие пенсионеры придумали способ добиться индексации пенсии: они увольняются, а через пару месяцев вновь устраиваются на работу. За это время Пенсионный фонд РФ пересчитывает выплаты, и пожилой человек получает прибавку. Об этом сообщает URA.RU.

То, что это происходит, я не удивлён. Потому что до сих пор не решён положительно вопрос с индексацией пенсий неработающим пенсионерам. Такая схема невозможна без согласования пенсионером всей этой истории со своим работодателем. Если пенсионер сам придумает схему с увольнением, а работодатель будет против этого, то уволить он его уволит, но не возьмёт на работу снова. Таким образом, человек потеряет место работы, что, конечно, для работающего пенсионера сродни катастрофе, — рассказал Иван Соловьёв.

Эксперт отметил, что несмотря на законность действий, государственные ведомства могут потребовать через суд признать подобные схемы незаконными. Он добавил, что чаще всего такое происходит в государственных учреждениях.

Ранее вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин заявил, что рост тарифов ЖКУ будет ограничен на уровне 4% в год. По его мнению, в случае повышения стоимости строительных материалов будет проводиться меньше ремонтов.