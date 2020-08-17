Рабочий БелАЗа продемонстрировал Соловьёву свои гениталии в прямом эфире

https://static.news.ru/photo/f5ad3dd2-e115-11ea-812b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рабочий белорусского автомобильного завода (БелАЗ) показал телеведущему Владимиру Соловьёву свои половые органы в эфире YouTube-шоу «Соловьев LIVE».

Телеведущий, поприветствовав гостя, назвавшегося Анатолием, попросил рассказать его о забастовке на предприятии и поделиться своими мыслями относительно происходящего. Рабочий пообещал «сейчас рассказать» и передвинул камеру гаджета к своим гениталиям. Сразу же после этого гостя вывели из эфира.

Соловьёв посмеялся над поступком гостя.

Молодец, красавчик. Видите, как хорошо показал. Но могу сказать, что у БелАЗа побольше, — сказал телеведущий.

Также он задался вопросом, почему его гость не выкрасил половые органы в красный и белый цвета, намекая на флаги, с которыми белорусы выходят протестовать на улицы.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал призыв белорусских оппозиционеров о том, что граждане должны продолжать забастовки в республике до тех пор, пока Александр Лукашенко не покинет пост президента.