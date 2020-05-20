Пытавшаяся примкнуть к ИГ Караулова выйдет замуж за защищавшего её адвоката

Члены Совета Федерации Сергей Кисляк и Константин Косачев внесли в Государственную думу РФ законопроект, который в случае принятия позволит кабмину давать разрешение на ввоз в страну подсанкционных товаров.

Текст проекта закона 20 мая был опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Согласно документу, правительство сможет разрешать ввоз не только жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России, но...