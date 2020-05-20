Пытавшаяся примкнуть к ИГ Караулова выйдет замуж за защищавшего её адвоката

Бывшая студентка Московского госуниверситета Варвара Караулова, осуждённая за попытку вступить в запрещённую в России террористическую группировку «Исламское государство», выйдет замуж за адвоката из коллегии, которая защищала её в суде.
Скоро состоится наша свадьба с Варварой Карауловой. В связи с ограничениями, установленными в нашей стране из-за коронавируса, свадьба пройдёт в узком семейном кругу, — сообщил в Facebook жених девушки Олег Елисеев.
По его словам, с друзьями встреча состоится после того, как завершится режим самоизоляции, введённый из-за пандемии коронавируса.
В 2016 году суд приговорил Варвару Караулову к 4,5 годам в колонии, а в 2019 году её отпустили условно-досрочно. Выйдя из тюрьмы, она заявила, что собирается написать книгу или статью о том, как осуществляется вербовка молодых людей эмиссарами экстремистов. Девушка уверена, что доведя до молодого поколения и не только информацию о том, чем вступление в ряды исламистов может быть чревато, она сможет спасти не один десяток человеческих судеб, писал NEWS.ru.
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