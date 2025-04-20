Определяем уровень пыльцы сегодня, 20 апреля, и разбираемся, чего ждать от начала сезона березы.
Мониторинг пыльцы в Москве сегодня
Воскресенье, 20 апреля, выдастся солнечным и ясным, воздух прогреется до +25 градусов. Такие погодные условия как нельзя лучше подходят для пыления березы.
Пылит ли береза 20 апреля
В столице и области стартовало локальное пыление. Уже пылят многие березы: как ранние повислые, так и обычные. При этом аллергики массово жалуются на то, что березы в этом году очень плодовитые. Уровень пыльцы в воздухе высокий: от 101 до 1000 единиц на м³. Учитывайте это перед выходом на улицу и проветриваниями.
Прочая пыльца в Москве сегодня
Если говорить об аллергенах на «зеленом» уровне, то сейчас пыльца орешника и ольхи по концентрации на м³ не превышает 10 единиц. Так же обстоят дела и со спорами кладоспориума.
Неактивные аллергены 20 апреля
Прочие распространенные аллергены, включая сорняки, злаковые и полынь, остаются на нуле.
Согласно результатам мониторинга пыльцы в Москве, сегодня серьезную угрозу самочувствию поллинозников представляет береза. Не забывайте принимать лекарства по назначению врача, соблюдайте аллергобыт, при необходимости носите защитные маски и очки.
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