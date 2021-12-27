Пользователи соцсетей раскритиковали пятиклассника в образе Красной Шапочки

Победителем школьного конкурса новогодних костюмов в гимназии № 2 в Екатеринбурге стал пятиклассник в костюме Красной Шапочки. В соцсетях школьного аккаунта, где было опубликовано фото победителя, началась травля ученика и школы, поскольку многим не понравился костюм мальчика, который состоял из парика, короткой юбки и женских туфель на шпильке, передаёт издание «Подъём». Позже школа удалила пост и сообщила, что конкурс проводили старшеклассники.

Блогер, который обратил внимание на новогодний конкурс, уже предложил обратиться в прокуратуру.

Это не официальные соцсети гимназии, а старшеклассников, которые проводили конкурс, и награждали они, а не представители гимназии. Это скорее новогодний розыгрыш. Мальчика готовили на конкурс его родители. Одноклассники мальчика поддержали, поэтому он стал победителем, — заявили в гимназии.

Ранее во время детского новогоднего утренника во Владивостоке на цирковую арену вышли девушки в неоднозначных костюмах — на них были кожаные короткие шорты, ботфорты и фуражки. Один из организаторов мероприятия назвал это танцем «полицейских».

Кроме того, в руках у них были жезлы. Такой внешний вид вызвал много вопросов у родителей малышей, пришедших на губернаторскую ёлку. Организатором праздника выступило Министерство культуры и архивного дела Приморского края.