https://static.news.ru/photo/155b4a3e-5a0c-11ea-91c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии в ходе проведённых в Москве и Подмосковье мероприятий пресекли деятельность лаборатории по изготовлению фальшивых документов. Задержаны двое граждан России и трое иностранцев.

Лаборатория была оборудована в одном из частных домовладений. Там силовики обнаружили и изъяли бланки документов, поддельные печати и штампы государственных учреждений, технические средства, а также наличные деньги и банковские карты.

Предполагается, что злоумышленники подделывали документы, дающие право пребывания на территории России, и продавали их мигрантам, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Ранее NEWS.ru писал, что в Перми задержали гражданина Конго, который по фальшивой шенгенской визе намеревался вылететь в Прагу. По его словам, далее он собирался в Париж, чтобы стать донором почки для двоюродного брата.