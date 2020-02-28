Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии в ходе проведённых в Москве и Подмосковье мероприятий пресекли деятельность лаборатории по изготовлению фальшивых документов. Задержаны двое граждан России и трое иностранцев.
Лаборатория была оборудована в одном из частных домовладений. Там силовики обнаружили и изъяли бланки документов, поддельные печати и штампы государственных учреждений, технические средства, а также наличные деньги и банковские карты.
Предполагается, что злоумышленники подделывали документы, дающие право пребывания на территории России, и продавали их мигрантам,
Ранее NEWS.ru писал, что в Перми задержали гражданина Конго, который по фальшивой шенгенской визе намеревался вылететь в Прагу. По его словам, далее он собирался в Париж, чтобы стать донором почки для двоюродного брата.
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