https://static.news.ru/photo/d4fa0c3c-3792-11ea-942f-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, могут быть приняты не в ходе референдума, а с помощью иной формы всенародного обсуждения, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

При этом она отметила, что необходимо рассмотреть данный вопрос более предметно и внимательно.

Всё-таки это будет обсуждение, для которого референдум не потребуется — скорее всего, — добавила глава ЦИК.

Как писал NEWS.ru, ранее Памфилова сообщила, что ЦИК проведёт голосование в любой момент, когда назреет необходимость и будут сформулированы поправки в основной закон государства.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил провести народное голосование по всему пакету предложенных им поправок в Конституцию РФ. Он также считает, что необходимо закрепить приоритет Конституции в правовом пространстве России и отразить в ней принципы единой системы публичной власти.