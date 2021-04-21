«Как будто не про нас»: Путина удивили учебники по истории России

https://static.news.ru/photo/1690887c-a288-11eb-9adc-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Президент Владимир Путин раскритиковал российские учебники по истории. По его мнению, в них недостаточно полно отражены значительные эпизоды прошлого России. В частности, о героических подвигах советского народа в период Великой Отечественной войны.

В некоторых пособиях даже не говорится о Сталинградской битве, возмутился глава государства в ходе послания Федеральному Собранию.

Открываю некоторые учебники школьные — с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно. Всё что угодно там написано. И о втором фронте. <...> Только про Сталинградскую битву ничего не сказано, — посетовал Путин.

Он отметил, что даже не хочет комментировать такое положение вещей.

Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз выступает с посланием Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». Главная тема выступления — это, прежде всего, внутренние вопросы. Тему обозначил глава государства в начале своей речи.