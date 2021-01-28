Путин заявил об опережении графика производства вакцины от COVID в России

https://static.news.ru/photo/1ec28826-6163-11eb-92b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства затронул вопрос вакцинации от коронавируса в РФ. По его словам, производство вакцины идёт с опережением графика.

Путин начал совещание с самого актуального, на его взгляд, вопроса, касающегося вакцинации населения от COVID-19. Он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой доложить о ситуации, напомнив, что массовая вакцинация стартовала 18 января. Президент заметил, что глава Минпромторга Денис Мантуров ранее сообщил ему о масштабах производства вакцины.

Промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов. <...> В эту прививочную кампанию, связанную с гриппом, мы примерно 70 млн человек привили. <...> Примерно на такие же показатели мы должны выйти и в вопросе борьбы с коронавирусной инфекцией, — заявил Путин.

По словам Голиковой, правительство отслеживает каждый этап вакцинации во всех регионах в режиме реального времени. Она подчеркнула, что на сегодняшний день налажен масштабный выпуск вакцины «Спутник V». Также начато производство препарата «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Ожидается, что масштабирование производства этой вакцины будет достигнуто к концу февраля.

Также вице-премьер сообщила, что на регистрацию в Минздрав направлена вакцина «КовиВак» центра Чумакова. Регистрация должна быть завершена к середине февраля, а на конец марта запланирован выпуск первой партии препарата.

Ранее NEWS.ru писал, что в центре Гамалеи оценили эффективность в выработке клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации препаратом «Спутник V» близкой к 100%. Минздрав России зарегистрировал «Спутник V» в августе 2020 года. Препарат уже одобрили регуляторы РФ, Белоруссии, Аргентины, Венгрии, Боливии, Сербии, ОАЭ, Алжира, Палестины, Венесуэлы, Парагвая и Туркмении. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию российского препарата.