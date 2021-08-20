Путин заявил, что Навальный осуждён не за политическую деятельность

Президент Владимир Путин заявил, что оппозиционер Алексей Навальный осуждён не за политическую деятельность, а за «криминальные правонарушения». Такой ответ он дал немецкому журналисту во время пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Что касается фигуранта, о котором вы упомянули (Навальном. — NEWS.ru), то он осуждён не за свою политическую деятельность, за криминальное нарушение в отношении иностранных партнёров, — сказал глава государства.

При этом он заявил, что борьба с коррупцией важна, но не должна быть инструментом политической борьбы. По его словам, российские власти уделяют больше внимание борьбе с коррупцией.

Этот инструментарий (борьба с коррупцией. — NEWS.ru) используется для достижения политических целей и рекомендуется для использования для достижения политических целей теми организациями, которые руководят деятельностью людей подобного рода, — добавил он.

Ранее Навальный написал колонку о коррупции и борьбе с ней. Он уверен, что коррупция помогла ему спастись от отравления.

Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.