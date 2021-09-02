Путин заявил, что мер поддержки детей в России пока недостаточно

Президент России Владимир Путин считает, что мер поддержки детей в стране на данный момент недостаточно. С таким заявлением глава государства обратился к членам правительства на совещании по социально-экономическому развитию ДФО, сообщает РИА Новости.

Мы исходим из того, что их (мер поддержки) пока недостаточно, — цитирует его агентство.

По словам Путина, в стране нет пока целого набора «от рождения и до окончания школы». Это набор необходим, заявил он и попросил правительство над этим поработать.

При этом он призвал создавать меры поддержки семей с детьми специально для Дальнего Востока.

Так же, как мы создаём в экономике наиболее привлекательные условия, чтобы здесь капиталы вкладывали, так же и нужно создавать условия для семей, чтобы привлекательно было заводить детей именно здесь, а не на других каких-то территориях, ни как везде, а здесь должно быть привлекательнее, — резюмировал глава государства.

Ранее глава Пенсионного фонда России Андрей Кигим сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину о реализации различных видов «детских» выплат в России. По его словам, только в 2020 году на материнский капитал было потрачено 318 млрд рублей. Из них около 288 млрд семьи использовали для улучшения жилищных условий.

2 сентября Антон Котяков рассказал, что в 2022 году размер материнского капитала составит более 503 тысяч рублей на первого ребёнка и 665 тысяч рублей на второго ребёнка.