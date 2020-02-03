https://static.news.ru/photo/aa60cc88-4690-11ea-a4d7-fa163e074e61_660.jpg Валентин Янин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной историка Валентина Янина. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Уважаемая Елена Александровна, с прискорбием узнал о кончине Валентина Лаврентьевича Янина. Академик Янин был великим учёным, одним из самых авторитетных специалистов по истории Древней Руси, — написал президент вдове историка Елене Рыбиной.

По словам Путина, учёный подавал достойный пример своим ученикам, а яркие научные достижения и всемирно известная исследовательская школа снискали ему уважение и профессиональное призвание. Президент подчеркнул, что светлая память об учёном навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег и друзей.

Валентин Янин умер на 91-м году жизни. Ученый являлся крупнейшим исследователем берестяных грамот. Он написал более 700 научных и научно-популярных книг и статей, являлся участником многих открытий, связанных с Новгородом.

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