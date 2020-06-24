Путин выразил надежду, что жизнь станет проще

https://static.news.ru/photo/11566dc2-b639-11ea-9a0f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что жизнь скоро вернётся в привычное русло и «станет проще и спокойнее». Однако он призвал «быть аккуратными» в связи с пандемией коронавируса.

Надеюсь, что жизнь восстановится, войдёт в нормальное русло и будет проще и спокойнее работать, но тем не менее нужно быть пока аккуратными, — сказал он в ходе общения с лауреатами госпремии, которое транслировалось в эфире телеканала «Россия 24».

Среди награждённых был главврач ГКБ № 15 им. О.М. Филатова Валерий Вечорко и президент спросил его, поддерживает ли он эти рекомендации. Врач ответил: «Железобетонно». Другие лауреаты госпремии также выразили надежду, что России в скором времени удастся «разобраться» с коронавирусом.

Не сомневаюсь, — ответил им президент.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин вручил государственные премии за 2019 год после парада Победы 24 июня. Помимо Вечорко, лауреатами госпремий стали директор музея-усадьбы Рахманинова «Ивановка» Александр Ермаков, писатель и литературовед Валентин Курбатов, руководитель Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галина Медведева.

Награду получили директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера, Петербург) РАН Андрей Головнёв и учёные Института теплофизики имени Кутателадзе Сибирского отделения РАН — Михаил Предтеченский, Дмитрий Маркович, Владимир Меледин. Отмечены также гендиректор компании «Биокад» Дмитрий Морозов, биологи Андрей Улитин и Татьяна Черновская. Кроме того, госпремии получили композитор Давид Тухманов, председатель благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова и народный артист России Константин Хабенский.