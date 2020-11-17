Путин: вакцину «Спутник V» могут начать производить в Китае и Индии

https://static.news.ru/photo/7fc9adec-28ca-11eb-83e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Производство российской вакцины «Спутник V» может быть развёрнуто в Китае и Индии. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на саммите БРИКС.

Российским фондом прямых инвестиций заключены соглашения с индийскими и бразильскими партнёрами о проведении клинических испытаний вакцины «Спутник V», а с фармкомпаниями в Китае и Индии — об открытии на территории этих стран центров производства нашей вакцины, причем не только для собственных потребностей, но и для третьих стран, — отметил политик в ходе своего выступления на XII саммите БРИКС, которое проходило в режиме видеосвязи.

Путин также напомнил, что в России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона», и скоро будет третья. По словам главы государства, в их производстве и применении российская сторона готова взаимодействовать с партнёрами по БРИКС.

Ранее также сообщалось, что производство вакцины наладят в Бразилии и Южной Корее. Кроме того, планируются её поставки в Аргентину и Перу. Накануне во время телефонного разговора президента России и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обсуждалась возможность поставок вакцины «Спутник V» в Израиль. Также речь шла и о сотрудничестве при возможном производстве на территории еврейского государства.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцах. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

Вторая отечественная вакцина была зарегистрирована 14 октября. Речь идёт о препарате «ЭпиВакКорона» (новосибирский центр «Вектор»). Его производство также уже началось. На очереди — регистрация третьей вакцины, которую разработали в центре имени Чумакова, писал NEWS.ru.