Путин уволил уполномоченного России при ЕСПЧ Михаила Гальперина

https://static.news.ru/photo/fba44cac-be38-11eb-847e-96000091f725_660.jpg Михаил Гальперин Фото: minjust.gov.ru

Президент РФ Владимир Путин уволил уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Гальперина. Соответствующий документ с указом лидера опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Освободить Гальперина Михаила Львовича от должности уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека — заместителя министра юстиции РФ, — говорится в решении руководителя государства.

Путин также высказался по поводу обязательно вакцинации от COVID-19. По его словам, идти на подобные меры нельзя. Политик отметил, что широкая прививочная кампания — самый правильный и цивилизованный способ сформировать общий иммунитет. Однако люди сами должны осознать это, поскольку без препарата они могут столкнуться с очень серьёзной и даже смертельной опасностью.

Кроме того, президент заявил, что приоритетной задачей для российских властей является достижение роста реальных доходов граждан. Он подчеркнул, что нужно добиться перехода к росту реальных доходов граждан. Это важнейшая, самая приоритетная задача для органов власти всех уровней.

Путин добавил, что властям необходимо увеличить число работающих граждан на 700 тысяч человек. Это позволит выйти на уровень занятости, которого страна достигла в 2019 году. По его словам, в августе 2020 года безработица в стране достигла своего пика и составила 6,4%. Уже в апреле 2021 года этот показатель сократился до 5,2%.

Ранее сообщалось, что макроэкономические показатели свидетельствуют о том, что экономика России постепенно восстанавливается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Политик обратил внимание, что факторы нестабильности всё ещё присутствуют в российской и глобальной экономике, поэтому нужно «постоянно держать руку на пульсе», в оперативном режиме анализировать тенденции деловой активности и оценивать динамику ключевых макроэкономических показателей.