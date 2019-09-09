Президент Владимир Путин принял решение об увольнении почти 30 руководителей правоохранительных органов. Соответствующий указ был подписан 7 сентября.
Среди силовиков, лишившихся должностей, главы Крымского и Дагестанского управлений Следственного комитета Сергей Дубровин и Михаил Назаров, передаёт «
Одновременно глава государства назначил московским прокурором Дениса Попова, ранее руководившего ведомством в Дагестане. Руководителем столичного МВД по контролю за оборотом наркотиков стал Андрей Янишевский, а главой министерства в Крыму — Павел Каранда.
Ранее News.ru писал, что Путин подписал указ об отставке посла РФ в Великобритании Александра Яковенко. В Кремле это объяснили обычной ротацией глав диппредставительств.