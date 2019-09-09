https://static.news.ru/photo/c792e5f6-d33c-11e9-a605-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин принял решение об увольнении почти 30 руководителей правоохранительных органов. Соответствующий указ был подписан 7 сентября.

Среди силовиков, лишившихся должностей, главы Крымского и Дагестанского управлений Следственного комитета Сергей Дубровин и Михаил Назаров, передаёт « Коммерсант ». Кроме того, уволены первый замглавы СК Дагестана Тугай Тугаев и председатель Следкома по особым поручениям Игорь Комиссаров.

Одновременно глава государства назначил московским прокурором Дениса Попова, ранее руководившего ведомством в Дагестане. Руководителем столичного МВД по контролю за оборотом наркотиков стал Андрей Янишевский, а главой министерства в Крыму — Павел Каранда.

Ранее News.ru писал, что Путин подписал указ об отставке посла РФ в Великобритании Александра Яковенко. В Кремле это объяснили обычной ротацией глав диппредставительств.