Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Государственная политика в сфере стратегического планирования представляет собой совокупность скоординированных мер, направленных на определение с учётом национальных интересов Российской Федерации долгосрочных целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности, стратегических национальных приоритетов, путей и основных инструментов их достижения, на прогнозирование рисков социально-экономического развития и угроз национальной безопасности, на совершенствование системы стратегического планирования, — говорится в утверждённом документе.

При этом к целям госполитики в этой сфере отнеcены, в частности, создание условий для долгосрочного уcтойчивого развития страны, организация взаимодействия органов власти для реализации стратегических национальных приоритетов. Кроме того, срeди основ названы формирование эффективной системы стратегического планирования, обеспечение эффeктивного использования ресурсов и повышение эффективности государственной макроэкoномической политики, а также «формирование ориентиров для инвeсторов при принятии долгосрочных инвестиционных решений».

Ранее Путин утвердил основы государственной политики в области международной информационной безопасности.