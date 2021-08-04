Путин «с глазу на глаз» обсудил с главой Росатома ядерное оружие

Президент Владимир Путин поговорил с главой Росатома Алексеем Лихачёвым о развитии российского ядерного оружейного комплекса. Этот разговор они провели без посторонних, пишет ТАСС.

Путин и Лихачёв провели рабочую встречу в Кремле.

Про развитие ядерного оружейного комплекса мы с вами поговорим с глазу на глаз, — сказал глава государства в ходе разговора.

При этом в присутствии представителей прессы руководитель госкорпорации назвал политику основные показатели работы компании. По его словам, Росатом — одна из крупнейших компаний России. Она состоит из 350 организаций, в ней работают 300 тысяч человек.

Ранее Путин поддержал просьбу Лихачёва увеличить финансирование программы новых ядерных технологий до 2024 года. Оно повысится на 60%, для этого из бюджета дополнительно направят 119,1 млрд рублей.

Для экономии средств было предложено продлить сроки проекта до 2030 года, этот вариант прорабатывается. Всего увеличенный бюджет составит 553 млрд рублей