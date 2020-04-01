Путин разрешил службе госохраны применять силу и оружие

https://static.news.ru/photo/64400b1c-741f-11ea-854e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин одобрил законопроект, который позволит сотрудникам службы государственной охраны использовать оружие и спецсредства. Также им будет разрешено применять физическую силу по отношению к нарушителям.

Отмечается, что расширение полномочий позволит сотрудника действовать не только в рамках закона «О государственной охране», но и других правовых актов. Помимо этого, документ позволит применять физическую силу военнослужащим, которые проходят срочную военную службу.

NEWS.ru ранее сообщал, что российский президент Владимир Путин назначил военачальника Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии.