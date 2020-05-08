Общество

Путин рассказал об отличительных чертах «поколения победителей»

11:23, 08 мая 2020

Любовь к Родине является отличительной чертой и главным побудительным мотивом в жизни россиян. Такое мнение высказал президент Владимир Путин.

Говоря о том, какую черту российский народ унаследовал от поколения, прошедшего Великую Отечественную войну, президент поделился воспоминаниями о родителях.

Анализируя, как мои родители относились к своим близким, друзьям, знакомым, просто к людям, осознал, что в основе их жизни, их жизненным смыслом была любовь, которая означает, что мы должны дорожить всем, что составляет основу нашей жизни. И это в первую очередь — Родина, - сказал Путин в интервью телеканалу «Мир»

Он выразил уверенность, что именно все эти качества стали главной мотивацией для подавляющего большинства «поколения победителей». Это — основа жизни, на которую опирается российская история, отметил глава государства.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин пообещал, что Россия будет изобличать любые попытки, направленные на искажение истории Великой Отечественной войны.

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