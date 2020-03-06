https://static.news.ru/photo/0045bb1a-5fb7-11ea-9f2d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин вспомнил времена, когда он прыгал с парашютом. Подробности своей биографии глава государства раскрыл во время посещения парашютного завода «Полёт» в Иваново.

Российский лидер признался, что ему было очень интересно посмотреть это производство, «как оно налажено, как это выглядит, как шагнуло вперёд».

Когда я прыгал с парашютом в ходе подготовки в спецшколе, у нас совсем были другие парашюты, другая технология, другие материалы, — отметил Путин.

В то время таких страховочных систем, которые сегодня разрабатывает «Полёт», не было и в помине, пояснил глава государства. В связи с этим он рассказал, как во время одного из тренировочных прыжков не раскрылся парашют у его коллеги, информирует ТАСС.

Я вижу, летит, летит, что-то долго летит без парашюта, а оказывается, он не раскрылся. Коллега остался жив только потому, что он всё правильно делал, — вспомнил Путин, подчеркнув, что это был первый прыжок этого сотрудника спецслужб.

В 1975 году Владимир Путин окончил курсы подготовки оперативного состава КГБ. После 1977 года он работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ. В 1979 году Путин прошёл шестимесячные курсы переподготовки в Высшей школе КГБ в Москве и снова вернулся в Ленинград. В 1984 году его откомандировали на одногодичный курс обучения в Краснознамённый институт КГБ, где он проходил подготовку как по линии легальной, так и нелегальной разведки. В какой период обучения Путин тренировался прыгать с парашютом, он не уточнил.

Ранее NEWS.ru писал, что корпорация «Ростех» занялась разработкой серийного производства парашютов «Шанс». Они будут предназначены для прыжков из многоэтажных зданий. Главной особенностью новых парашютов станет возможность прыжка с малых высот. Данная система не имеет аналогов в мире. С помощью неё человек сможет свободно прыгать начиная с девятого этажа.