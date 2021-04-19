Путин раскрыл, как готовится к посланию Федеральному собранию

https://static.news.ru/photo/3a256c74-a145-11eb-9abd-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин два дня принимает участие в совещаниях по подготовке к посланию Федеральному собранию. Об этом он рассказал в ходе одного из таких мероприятий.

По его словам, в совещании участвовали некоторые заместители председателя правительства, а также министр финансов Антон Силуанов, передаёт РИА Новости.

Мы с вами сегодня в разных форматах практически целый день занимались подготовкой послания президента к Федеральному собранию. И вчера с некоторыми коллегами разговаривал, и сегодня уже по несколько раз, — сказал Путин.

Он отметил, что участники встреч подходят к договорённостям по проектам инфраструктурного развития, а также по социальной сфере. В связи с этим на последнем совещании он предложил поставить точку, чтобы 20 апреля «поставить окончательную точку».

Послание президента Федеральному собранию запланировано на 21 апреля. По информации СМИ, главными темами выступления главы государства станут борьба с пандемией, поддержка бизнеса и граждан во время восстановления экономики. Также политик коснётся социально-экономического развития, направленного на достижение национальных целей.

Отличие этого послания от других будет в том, что президент посвятит довольно большой блок внешней политике, что вызвано эскалацией международной напряжённости. При этом Путин не собирается объявлять о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.