Путин проведёт встречу с главой Счётной палаты

https://static.news.ru/photo/ead5b4c8-8bc1-11eb-92a6-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин проведёт рабочую встречу с председателем Счётной палаты Алексеем Кудриным.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, переговоры состоятся 23 марта в Кремле.

У него запланирована в середине дня встреча с Алексеем Кудриным, главой Счётной палаты, — сообщил он.

Песков уточнил, что в ходе встречи планируется обсудить работу ведомства в 2020 году и ключевые вопросы повестки дня. Пресс-секретарь подчеркнул, что Счётная палата — «ведомство очень важное».

Президент регулярно проводит такие встречи и интересуется работой Счётной палаты, — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что также во вторник у российского лидера запланированы непубличные встречи и международный телефонный разговор, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков сообщил, что Путин пока не принял решения по формату своего участия в выборах в Госдуму. Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что лидер фракции «Единой России» в парламенте Сергей Неверов якобы предложил Путину возглавить партийный список на выборах в 2021 году. Уточнялось, что президент не будет этого делать. Журналисты попросили Пескова оценить возможность участия президента в голосовании как главы партийного списка.