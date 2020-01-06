https://static.news.ru/photo/175af4ce-30cc-11ea-8415-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин приехал в Спасо-Преображенский собор Северной Столицы для участия в праздничном богослужении.

Литургию служит настоятель храма Николай Брындин. Помимо главы государства, в собор прибыли полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передаёт РИА Новости.

Рождество в 2019 году Путин также встретил в этом храме, в котором, по рассказу самого президента, его крестили в младенчестве. Собор Преображения Господня был построен архитектором Василием Стасовым в 1828 году.

Как писал NEWS.ru ранее, патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих Русской православной церкви с Рождеством и призвал их отказаться от комфорта и не ставить собственное благополучие на первое место.