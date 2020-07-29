Путин проведёт большое совещание по эпидемиологической обстановке в РФ

https://static.news.ru/photo/52b2f642-d181-11ea-ae52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин 29 июля 2020 года проведёт большое совещание по поводу эпидемиологической обстановки в России, рассказал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков. По его словам, политик выступит и заслушает доклады.

[Владимир Путин] проведёт большое совещание, сам выступит, заслушает доклад [вице-премьера Татьяны] Голиковой, доклады [главы Минздрава Михаила] Мурашко, [главы Роспотребнадзора Анны] Поповой, доклад Сергея Цыба, первого заместителя министра промышленности и торговли, и доклад [мэра Москвы Сергея] Собянина, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков отметил, что на мероприятии обсудят готовность системы здравоохранения РФ к осенне-зимнему периоду, к профилактике и лечению респираторных заболеваний, традиционно «дополняющих» коронавирусную инфекцию.

Также участники заседания рассмотрят текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку в субъектах, проанализируют экспертные прогнозы по её развитию в осенне-зимний период. Минпромторг представит данные об обеспечении потребности населения РФ в средствах индивидуальной защиты, медицинской технике и лекарствах. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Собянин расскажет о задачах, стоящих перед российскими регионами.

Специалисты также выявили 5475 новых случаев COVID-19 в РФ за минувшие 24 часа. Всего, по данным на утро 29 июля 2020 года, в РФ заразились коронавирусной инфекцией нового типа 828 990 человек. Из них скончались 13 673, в том числе 169 погибли от недуга за минувшие 24 часа, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

С начала вспышки COVID-19 заболели 16 741 049 жителей Земли. Из них исцелились 9 750 452. Скончались 660 428. По числу заражённых лидируют США — 4 352 083. Далее идут Бразилия (2 483 191) и Индия (1 531 669), передаёт Университет Джонса Хопкинса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянам следует отказаться от поездок на отдых за границу в связи с тем, что это может привести к повышению уровня коллективного стресса, заявил академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.