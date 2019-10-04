https://static.news.ru/photo/e9657100-e6db-11e9-afe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Яков Андреев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин посчитал, что российские женщины стали отдавать приоритет образованию и карьере перед семьёй и детьми. Глава государства таким образом прокомментировал данные о том, что средний возраст выходящих замуж гражданок РФ вырос до 25–34 лет против 18–24 лет в 2011 году.

Путин порассуждал на тему брака на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей», передаёт Life .

Статистика даёт, что возраст невест в России подрос до 31 года. Это говорит о неких изменениях в обществе, что приоритеты меняются вообще у молодых людей, и у женщин в частности — образование и карьера, — отметил президент.

Основываясь на этих данных, Путин предложил создать в РФ неформальный женский клуб на базе «Лидеров России».

Как сообщал News.ru, представители чеченского народа начали массово извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за нарушение национальных традиций на свадьбах.