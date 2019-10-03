https://static.news.ru/photo/3d3afef4-e5dc-11e9-a261-fa163e074e61_660.jpg Фото: Елена Афонина/ТАСС

Представители чеченского народа за последнее время как минимум пять раз публично извинились перед главой республики Рамзаном Кадыровым. Все они сделали это после того, как нарушили национальные традиции на свадьбах.

Первым извиниться решил молодой человек, который принял участие в проводах сестры из родительского дома и прослезился. В Чечне не принято мужчинам открыто проявлять свои эмоции, тем более — на свадьбах. Под роликом с извинениями молодого человека, опубликованным в социальных сетях, многие комментаторы отметили, что он — кабардинец. А некоторые пользователи проявили к молодому человеку сочувствие и понимание, сказав, что он и его сестра остались без родителей.

Однако в сообществе «Про Чечню и не только» вынесли вердикт, что брат невесты позволил себе недопустимое поведение.

Следующим извинялся мужчина, который показался на людях рядом с дочерью в день её свадьбы. Чеченские традиции такого не допускают. За день до публикации видео с извинениями Рамзан Кадыров на совещании раскритиковал отца невесты за нарушение обычаев, показав ролик своим подчинённым во время совещания.

Ещё на одном видео, которое демонстрировал глава республики участникам совещания, невеста в свадебном платье пела с женщиной в хиджабе. Женщина поёт о том, что её дочь покидает отчий дом, и сетует, что растила её «для других». Невеста в ответной песне утешает её. Впоследствии чеченка из видео тоже извинилась. Она объяснила, что является работницей сферы культуры, а невеста — это её ученица, а не дочь, сообщает Newsru.com.

Ещё один представитель чеченского народа извинился за фривольное поведение на собственной свадьбе. Он шутил с невестой и угостил её с ложки. В обращении мужчина сказал, что «вёл себя недостойно».

Как ранее писал News.ru, извинившийся перед Рамзаном Кадыровым за присутствие на свадьбе собственной дочери житель Чечни готов вновь попросить прощения. Он отмечает, что нарушив древние национальные запреты, он не хотел обидеть главу республики.