Путин поручил продлить рецепты на лекарства для хронически больных

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Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения продлить действие рецептов на лекарства для хронических больных, сообщается на сайте Кремля. Глава государства рекомендовал обеспечить выполнение поручения до 15 сентября текущего года.

Минздраву России обеспечить продление срока действия рецептов на лекарственные препараты для медицинского применения, выдаваемых больным хроническими заболеваниями, принимающим лекарственные препараты на постоянной основе, а также срока, необходимого для проведения курса лечения, на который выдаются такие рецепты, — говорится в сообщении.

Ранее глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин сообщил, что объём импорта медикаментов в Россию из ЕС и США остаётся на уровне прошлогодних показателей. Основными поставщиками являются Германия, Франция, Великобритания, а также Белоруссия и Индия. По его словам, дороже всего России обходятся препараты из США, Канады, Швейцарии и Ирландии.

Отмечается, что поставки лекарств не попали под действие антироссийских санкций, однако из-за рестрикций произошли перебои с логистикой, в связи с чем многие фармацевтические компании в какой-то степени изменили своё присутствие на российском рынке.