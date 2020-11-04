Путин процитировал священные тексты

https://static.news.ru/photo/073cfbca-1eae-11eb-9c83-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин в ходе общения с представителями разных религиозных объединений процитировал четыре священных текста — Библию, Коран, Тору и Ганджур. Встреча прошла в режиме онлайн и была приурочена ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.

Во время мероприятия политик отметил, что рядом с ним на столе лежат четыре священных текста. Он добавил, что каждый из них призывает любить ближнего, независимо от расы, национальностей и традиций, передаёт РИА Новости.

Библия: «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя» <...> А вот Коран: «Скажи, Мухаммад, не прошу я награду у вас за то, что возвещаю вам веру истинную, а зову лишь любить ближнего», — процитировал Путин.

Руководитель государства отметил, что межрелигиозные конфликты могут тлеть годами, поэтому необходимо сделать всё, чтобы избежать их в России.

По мнению президента, традиционные ценности, а также вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений в мире сталкиваются с серьёзными вызовами, становясь предметом нечистоплотных политических игр. Путин подчеркнул, что на них пытаются паразитировать экстремисты и радикалы, разжигая взаимную ненависть и вражду. Он добавил, что для РФ межнациональный и межрелигиозный мир — это основа основ, поэтому эта сфера нуждается в постоянном внимании всех органов власти, гражданского общества и средств массовой информации.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин заявил, что задача России заключается в укреплении единства, а не в том, чтобы нравиться кому-то.